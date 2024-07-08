进行家族式腐败 湖南人大常委会原副主任彭国甫被双开

中国湖南省人大常委会原副主任彭国甫严重违纪违法，被开除中共党籍和公职。官方通报指彭国甫违规举债，进行数据造假与家族式腐败。

中央纪委国家监委网站星期天（7月7日）晚间通报，彭国甫丧失理想信念，背弃初心使命，宣扬个人政绩，捞取政治资本，政绩观扭曲，违规举债、虚假化债，大搞统计造假、数据造假，结交政治骗子，在领导干部利用职权和影响力为亲友牟利专项整治中搞虚假整改，严重破坏地方政治生态。

彭国甫也被指在干部选拔任用工作中为他人谋取利益并收受财物；道德沦丧，搞权色、钱色交易；对家人不管不教，大搞家族式腐败；利用职务便利为他人在项目承揽、企业经营等方面谋利，并非法收受巨额财物。

公开资料显示，彭国甫今年61岁，在湖南湘潭大学哲学系哲学专业学习，毕业后留校当老师，历任哲学系副主任、校长助理、党委副书记，2002年4月升任湘潭大学党委书记。

彭国甫2008年11月转任湖南省岳阳市委副书记、岳阳县委书记，三年后再转任湖南省科技厅厅长、党组书记。

彭国甫在2014年6月履新湖南省怀化市委书记，2021年3月卸任。怀化市新晃县2019年发生轰动一时的操场埋尸案，时任怀化市委书记彭国甫回应时说，新官要理旧事，要深挖彻查历史遗留大案要案，务必采取有力有效手段深挖彻查，不管涉及到谁，都要一查到底。

据澎湃新闻报道，彭国甫2016年3月接受湖南当地媒体采访时，曾大谈自己的家风。他说：“前段时间我儿子结婚的时候，我们都按照中央的八项规定，没有请客，亲戚朋友一起摆了七桌。我把我家的家风总结为‘四要四不’：要有感恩之心、不能够忘恩负义；要有敬畏之心、不要大胆妄为；要有进取之心、不要碌碌无为；要有廉洁之心、不能贪赃枉法。在这方面，我的妻子、儿子儿媳、亲朋好友们都非常支持我。”

重庆市委党建门户网站七一网在彭国甫被查后的一篇文章中，引述一名怀化当地人士的说法称：“彭国甫儿子结婚的确只请了七桌亲戚，但送钱的人绝不止七桌。后来还有人开玩笑，自己送了那么多，却连杯喜酒都没喝成”。

中央纪委国家监委网站今年1月通报，彭国甫涉嫌严重违纪违法被查。