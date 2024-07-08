日本驻华大使：想营造能让更多日本人来华的环境

中国江苏省苏州市发生日本籍人士遇袭事件后，日本驻华大使金杉宪治说，目前恢复中日间人员往来是最重要的，想要营造出一个能够让更多日本人来中国的环境。

据澎湃新闻报道，金杉宪治星期六（7月6日）在出席第十二届世界和平论坛时，称遇袭事件中见义勇为后伤重离世的中国女子胡友平的行为令人感动，并再次对她的义举和不幸离世表示感谢和哀悼。

遇袭事件发生后，中国互联网上出现极端言论。金杉宪治说，了解到中国的社交平台正在打击那些煽动中日对立的极端民族主义言论，同时他也收到一些感人的评论。他说，“这些温暖的评论代表了中国沉默的大多数”，并认为维护两国国民之间的友好感情是非常重要的。

他还说，目前恢复中日间人员往来是最重要的，想要营造出一个能够让更多日本人来中国的环境。

报道引述《日本经济新闻》今年2月发布的民调显示，日本民众对东南亚多国的好感度普遍上升，但对中国的好感度仍然不佳。

第十九届“北京-东京论坛”于2023年10月发布的民调则显示，中日受访者高度认可两国间民间交流的作用，61.5%的中国受访者和53.1%的日本受访者肯定民间交流对改善中日关系的重要性。

苏州日本人学校校车6月24日下午载着放学的孩子回家，抵达公交车站后，一名中国男子持刀袭击，造成一对日本母子受伤。该男子还试图冲上校车，身为校车引导员的胡友平为阻拦而受重伤，6月26日不幸离世。此事发生后，中国互联网上出现仇日言论，微博、网易、抖音等多个社交媒体平台相继整治相关极端言论。