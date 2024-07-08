解放军南部战区空军700多人支援岳阳抗洪

中国湖南省岳阳市华容县团洲垸洞庭湖决堤后，解放军南部战区空军逾700人支援岳阳抗洪。

据新华社报道，南部战区空军星期天（7月7日）晚间出动700余名士兵、46台车辆，连夜赶赴湖南省岳阳市执行抗洪抢险任务。

当天下午4时，任务部队根据预先号令完成行前准备。

晚上8时许，航空兵某师560余名士兵携运输车、救护车等各型车辆34台套，航空兵某旅200余名士兵，携运输车、救护车、抢修车等12台，以及两套野战给养单元，分别从驻地出发，以公路机动方式向指定地域开进。

按照部署，任务部队预计在星期一（8日）凌晨前抵达指定地域。航空兵某师在岳阳市岳阳县麻塘垸和岳阳市岳阳县中洲垸执行巡视堤防任务，航空兵某旅在岳阳市君山区执行巡堤固坝、恢复生产生活等任务。

洞庭湖一线堤防上星期五（5日）下午4时许发生管涌险情，下午5时48分紧急封堵失败，导致堤坝决堤。管涌常见于洞庭湖区，是指在汛期高水位情况下，堤防背水侧发生“流土”和“潜蚀”。

洞庭湖决堤后，一线堤防正进行封堵合龙工作。据央视新闻报道，截至星期一早上8时，洞庭湖决口累计实现封堵135.5米。目前剩余决口距离还差90.5米，预计将在星期二（9日）中午12时前完成决口封堵。

另据澎湃新闻报道，中国国家防总副总指挥、水利部部长李国英7月6日至7日率工作组深入湖南岳阳市华容县团洲垸洞庭湖一线堤防决口现场，指导险情处置工作。他说，要转移并妥善安置受威胁地区群众，抓紧完成决口封堵，加强垸区堤防防守，坚决防止发生次生灾害。