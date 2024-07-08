赖清德感念安倍：盼台日关系持续深化 共同面对全球挑战

台湾总统赖清德感念已故日本前首相安倍晋三为台日关系作出的贡献，并希望看到台日持续深化伙伴关系，共同面对全球挑战。

据台湾总统府官网消息，赖清德星期天（7月7日）在以录影方式为安倍晋三“三回忌”暨“第二届继前首相承安倍晋三遗志之会”致意。

赖清德说，安倍晋三是一位伟大的政治领袖，“对于他的离世，我们都深感不舍，对他的追思和感谢，也会一直持续下去”。

他说，过去台湾有需要时，安倍总是第一时间伸出援手，也在国际上为台湾发声。“这份真挚的情谊，我们都不会忘记”。

赖清德指出，安倍毕生致力维护民主、自由和人权的价值，他所提出的自由开放印太构想，以及他所重视的台海和平稳定，都对国际局势产生深远的影响。

他再次感谢安倍对台日关系的贡献，希望未来台湾会跟日本持续深化伙伴关系，一起面对全球性的挑战，让台日友好带来更丰硕的成果，为彼此创造更美好的未来。

安倍晋三2022年7月8日上午遭到枪击，送院抢救五小时后宣告不治，终年67岁。

中国国家主席习近平2022年7月9日就安倍晋三逝世向日本首相岸田文雄致唁电。

习近平指出，安倍晋三在任期间为推动中日关系改善进行了努力，作出了有益贡献。“我曾同他就构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识。我对他突然去世深感惋惜”。