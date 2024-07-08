欧盟驻华大使：中国近期才就欧盟对华电动车关税案寻求磋商

欧盟驻华大使庹尧诲说，虽然欧盟数月来尝试就对华电动汽车关税案与中国接触，但中国直至近期才寻求磋商。

据彭博社报道，庹尧诲（Jorge Toledo）星期天（7月7日）在北京举行的一场论坛上说：“我们这几个月来就此案向中国政府提出对话，但欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）九天前才接到中国商务部部长王文涛电话，表明要开启磋商。”

庹尧诲说：“我们四个月前发了一封信函，说明我们要谈及此事（对华电动车关税案），以及其他事宜。”

报道称，欧盟驻华大使此番言论，透露了欧盟近期对中国政府补贴电动车的调查内情。欧盟以中国官方举措对欧盟车企造成伤害为由开展反补贴调查。

按照计划，欧盟宣布从7月5日起对中国制造的电动车征收高达38%的额外临时关税。临时关税将实施近四个月，期间除非中欧双方达成某种替代解决方案，或者关税措施遭到多数欧盟成员国的反对，否则最终关税将于11月生效，为期五年。

比利时驻华大使安博宁（Bruno Angelet）星期天在同一场论坛上说，在德国副总理哈贝克（Robert Habeck）近期访华催促后，中国商务部部长王文涛才致电东布罗夫斯基斯。

东布罗夫斯基斯在接受彭博电视访问时说，中国政府和中国车企如今有机会与欧盟对话，以寻求无需征税的解决方案。与中国的磋商在进行中。

安博宁和庹尧诲指出，北京公开批评欧盟加征临时关税的决定，却对其他国家的相同举动保持缄默。庹尧诲说，美国对中国电动车加征100%关税，土耳其和巴西也对中国进口电动车征收关税。

庹尧诲说：“我们根据补贴的层级提出相应合理低的关税率。一切就事论事，也非常客观，但我们却是唯一受到批评的。”