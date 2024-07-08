台国安局长：台湾TikTok用户已超500万人

台湾国安局长蔡明彦指出，中国大陆短视频平台抖音（境外版本为TikTok）与社交平台小红书已成为争议信息的散布平台，国安局的立场是即搜即报，并称台湾的TikTok用户已经超过500万人。

综合壹苹新闻网、ETtoday新闻云、中广新闻网报道，蔡明彦星期一（7月8日）上午到立法院外交国防委员会专案报告并备质询。

蔡明彦在会前接受媒体联访时说，抖音与小红书确实是目前争议信息散布的主要平台，国安局采取即搜即报的立场，在第一时间掌搜到相关异常账号，便会将情形通报到政府部会，做第一时间的说明和澄清，避免争议信息持续散播。

蔡明彦进一步说，在溯源查找部分，假如异常账号是在台湾，若有违法事实会移送到司法机关进行侦办；若异常账号是在境外，则会与国际友方分享相关情资，包括异常账号的网络与型态。

蔡明彦指出，目前台湾的TikTok用户已经有超过500万人，因此呼吁台湾民众要注意资安问题。他说，数位发展部在2022年就已经警示相关社群软体有资安风险，希望民众注意此问题，避免下载有资安问题的社群软体。

对于先前有关大陆官媒记者赴台盯梢台湾电视台政论节目传闻的后续查办，蔡明彦重申国安局相关资讯已经移送调查局立案侦查中。

至于事件中传出有台湾媒体人向这名大陆记者提告，蔡明彦说，检方已对此展开调查，并称案件已经进入到司法程序，尊重检调调查过程及结果。

亲绿的《自由时报》6月25日报道，有资深媒体人向该报爆料，指台湾某电视台所制播的政论节目，主题、谈话脚本均有新华社驻台记者高度参与，多为批判民进党政府。