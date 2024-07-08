河南多地强降雨 开封发布暴雨红色预警

中国河南多地出现强降雨，开封市主城区大面积积水，其中积水最深处达90厘米。开封市气象台星期一（7月8日）发布暴雨红色预警信号，并将防汛应急响应等级提升为三级。

综合新华社、澎湃新闻和央视新闻报道，河南省西部、中北部部分县市星期天（7日）中午12时至星期一早上6时出现大到暴雨，郑州、三门峡南部、南阳北部等地局地出现大暴雨。

河南省气象台监测显示，河南全省平均降水量达13.9毫米，地市平均降水量郑州为54.8毫米、开封为23.9毫米、三门峡为22.7毫米。

受强降雨影响，开封市已有44条公交线路暂缓发车，主城区大面积积水，其中积水最深处达90厘米。

开封市气象台星期一早上9时许发布暴雨红色预警信号，并称目前该市大部分地区已出现50毫米以上降水，预计未来三小时，祥符区等全部乡镇和街道降雨量将达100毫米以上。开封市防指当天也根据当前汛情和天气预测，将防汛应急响应等级由此前的四级提升为三级。

此外，郑州市气象台星期一早上6时50分继续发布暴雨黄色预警，并提请民众注意防范强降雨引发的山洪、泥石流和城市内涝等次生灾害。郑州市区内因降雨部分路段出现积水，一些桥梁涵洞隧道禁止通行。

郑州市水利局当天中午12时也发布贾鲁河洪水蓝色预警。受强降雨影响，贾鲁河水位持续上涨，中牟水文站接近警戒水位。 ​​​

据《大河报》报道，贾鲁河是郑州市汛期最为重要的防洪排涝通道，承担着重要的防洪排涝任务，因为市区所有河渠最终的洪水都要排到贾鲁河中。

另据中国天气网消息，星期一凌晨2时至上午11时许，郑州已持续降雨九个小时，累计雨量超过110毫米。

此轮强降雨天气对河南境内的民航、高速公路正常运行造成一定影响。河南省交通运输厅说，为做好此轮强降雨天气防范应对，河南省交通运输部门积极做好防汛、抢险、救灾等各项准备。