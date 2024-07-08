习近平会见欧尔班：所有大国发挥正能量 俄乌冲突方可现停火曙光

中国国家主席习近平在会见到访的匈牙利总理欧尔班时说，俄乌冲突早日停火止战，符合各方利益，只有所有大国都发挥正能量而不是负能量，这场冲突才能尽早出现停火曙光。

据新华社报道，习近平星期一（7月8日）在北京钓鱼台国宾馆会见欧尔班（Viktor Orban）时，祝贺匈牙利就任欧盟轮值主席国。

习近平说，中欧之间没有地缘政治矛盾，没有根本利益冲突。中欧关系具有战略意义和世界影响，应该保持稳定健康发展，共同应对全球性挑战。希望匈方作为欧盟轮值主席国，为推动中欧关系健康稳定发展、实现良性互动发挥积极作用。

双方重点就乌克兰危机进行深入沟通。欧尔班通报了近日访问乌克兰和俄罗斯有关情况。习近平赞赏欧尔班为推动政治解决乌克兰危机所作努力，阐述了中方有关看法主张。

习近平强调，俄乌冲突早日停火止战，寻求政治解决，符合各方利益。国际社会要为俄乌双方恢复直接对话谈判创造条件、提供助力。只有所有大国都发挥正能量而不是负能量，这场冲突才能尽早出现停火曙光。

习近平表示，中方一直在以自己的方式积极劝和促谈，鼓励和支持一切有利于和平解决危机的努力。中匈的基本主张和努力方向是一致的。中方愿同匈方以及有关各方继续保持沟通。

欧尔班星期一在社交平台X（前称推特）发布抵达北京的照片，中国副外长、外交部发言人华春莹到机场接机。欧尔班也写道：“和平任务3.0。”

这是自匈牙利7月接任欧盟轮值主席国后，欧尔班第三度进行突访。欧尔班上星期访问乌克兰和俄罗斯时称，自己在进行和平任务。

欧尔班还在X写道，在俄乌战争课题上，中国是创造和平条件的关键力量。“这也是我为何在中国国家主席习近平正式访问布达佩斯两个月后，到北京与他会面”。

中方新闻稿引述欧尔班说，面对当前动荡不安的国际形势，中国不仅热爱和平，而且提出了系列建设性的重要倡议，以自己的实际行动证明，中国是促进世界和平的重要稳定力量。

据路透社报道，欧尔班表示，他在北京之行后将续程前往美国华盛顿。匈牙利官方公布，欧尔班将出席本周在华盛顿举行的北约峰会。