台媒：海基会新任董事长三选一

台湾媒体报道，台湾海峡交流基金会新任董事长将在罗文嘉、吴丰山和詹志宏三人当中产生，但熟悉两岸人士认为，台湾领导人或最高两岸政策不变，谁出任海基会董事长影响不大。

台湾《联合报》星期一（7月8日）报道，台海基会董事长郑文灿因涉贪请辞后，外界点名的继任人选，包括海基会副董事长兼秘书长罗文嘉升任、总统赖清德原先属意接任的前监委吴丰山，以及海基会前副董事长兼秘书长詹志宏。

报道称，吴丰山原是赖清德属意的海基会董事长人选，但在时任总统蔡英文力荐下，才安排行政院前副院长郑文灿出任海基会董事长。郑文灿请辞后，吴丰山出线机率高。

曾在赖清德参选总统期间幕后协助选战的罗文嘉，与赖清德关系友好，也可能从副董事长升任董事长。另外，520时原有呼声詹志宏将继续担任海基会副董事长兼秘书长，但赖清德未接受此建议，由罗文嘉接任，这次仍有呼声期盼詹志宏接任董事长。

熟悉两岸人士称，吴丰山德高望重且受领导人信赖，是合适的人选。但该人士也直言，在台湾领导人或最高两岸政策方针不变时，海基会能做的非常有限，换句话说，由谁出任董事长都一样。

另据台湾《中国时报》星期一报道，资深旅游业者指出，郑文灿在两岸旅游议题上属于开放派，对业者也很支持，业界也期待郑文灿在新岗位上可以多发挥，或许大陆愿意与他建立沟通管道，但希望仅一个月就破灭。业者表示，希望接任者也是个知陆开明派，让陆委会负责吵架，海基会负责调和。