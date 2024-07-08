中国最高检：对一些小摊小贩处罚过重 不符合法律精神

中国最高人民检察院副检察长张雪樵说，将加强对涉企“小案重罚”等行为监督，并称对一些小摊小贩的处罚过重，不符合法律精神，也损害了当事人的合法利益。

综合第一财经和《新京报》报道，张雪樵星期一（7月8日）在新闻发布会上说，在行政执法中，既要避免“小过重罚”也要避免“重过轻罚”，应正确行使自由裁量权，确保“过罚相当”。

张雪樵介绍，个体经营户曾某因销售一瓶78元（人民币，下同，14.5新元）过期葡萄酒被罚款5万元。曾某认为处罚过重，但六年诉讼未果、申诉无门，最后最高检到当地召开听证会公开审查，促使行政机关主动纠正。

他说，这个案件是一个典型的“小过重罚”问题。实践中对一些小摊小贩、小微企业的行政处罚违反“过罚相当”原则，处以高额罚款，既不符合法律精神，不符合公平正义的要求，也损害了当事人的合法利益，甚至严重影响了当事人的生产生活，检察机关应当依法开展法律监督。

张雪樵说，检察机关在办案中也发现一些涉企“小过重罚”“同案不同罚”等“过罚不当”案件。为了解决此类问题，检察机关首先加强涉市场主体行政诉讼监督，推动行政处罚符合比例原则；其次是大数据赋能检察监督，提升监督质效；第三是深化“小过重罚”系统治理。

他举例说，浙江省温州市检察机关针对“处罚不当”“罚而未执”“罚执错误”等问题，构建行政罚款类案监督数据模型。目前，检察机关已运用该模型发现不当监督线索1028条，开展类案监督78件。

张雪樵说，行政检察接下来将突出加强涉企“小案重罚”“重复处罚”“同案不同罚”等监管执法行政违法行为监督，切实解决影响企业发展的难点、堵点问题。同时，主动加强与市场监管部门、行政审批部门等的协同联动，互通信息，对行政执法中的规则缺失、方法缺陷等体制机制问题，通过检察建议、情况反映等形式助推行政机关完善相关制度，推动行政处罚裁量规范统一。