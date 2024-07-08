中国金融监管总局：严厉打击非法金融活动

中国金融监管总局要求进一步严明群众纪律，并严厉打击非法金融活动，以解决与人民群众切身利益密切相关的突出问题。

据中国国家金融监管总局网站消息，金融监管总局星期一（7月8日）召开系统党纪学习教育警示教育会，金融监管总局党委书记、局长李云泽主持会议。

会议强调，要切实汲取系统严重违纪违法案件深刻教训，举一反三、引以为鉴，真正把“看在眼里的教训”变成“刻在心底的警醒”。要进一步严明政治纪律，始终紧绷政治纪律政治规矩这根弦，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。

同时，要进一步严明群众纪律，牢固树立以人民为中心的价值取向，带着责任和感情做好信访、消保、普惠金融等工作，严厉打击非法金融活动，着力解决与人民群众切身利益密切相关的突出问题。

会议要求，要进一步严明工作纪律，全面强化“五大监管”，切实做到监管“长牙带刺”、有棱有角；要进一步严明生活纪律，砥砺品格操守，提升道德境界，不断修身律己，切实净化朋友圈、社交圈、生活圈。

会议也要求，要以学纪知纪明纪，促进遵纪守纪执纪，扎实推动《中国共产党纪律处分条例》落地落实。要认真学习贯彻《防范化解金融风险问责规定（试行）》，引导系统各级领导干部知责、明责、担责，释放“有权必有责、有责要担当、失责必问责”的强烈信号。

会议指出，要坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，多措并举铲除腐败滋生的土壤和条件，努力打造山清水秀的金融政治生态。要引导激励监管干部担当作为，树立鲜明用人导向。