台湾首艘自制潜舰海鲲号据报9月海试

台湾媒体报道，台湾首艘自制潜舰海鲲号预计9月进行海试。

综合台湾《自由时报》《中国时报》报道，海鲲号在去年9月下水后，随即进行泊港测试（HAT）。台海军和负责建造的台湾国际造船公司（简称台船）等对此事相当慎重，因此均强调海上测试（SAT）“没有时间表”。

据报道，台湾向美国L3 Harris公司采购的光电潜望镜（光电桅杆）交货期程虽曾延宕数月，在国安会咨委黄曙光的多次催货下，今年5月终于获得此关键装备，目前已安装在海鲲号上，并进行后续验证工作。如果光电桅杆性能无虞，海鲲号预计将在9月海试，进行浮航各项科目测试，通过后即进行潜航测试。

台船董事长郑文隆和黄曙光将搭乘海鲲号一同出海。海鲲号须在海测阶段发射一枚操雷，确认战斗系统可符合作战需求，操雷测试平台与系统预计年底运抵台湾，明年第一季完成战斗系统相关验证工作，并将依约在明年11月以前交付台海军。

据悉，台国防部拟为七艘海鲲号后续舰编列总金额2840亿元新台币（约118亿新元）预算，获总统府和行政院高层支持，相关预算预计自2025年起编列至2039年。若计划顺利，七艘后续舰将间隔一年半陆续打造，第一艘后续舰可望于2026年初开工，第二艘则将于2027年下半年开启建造。