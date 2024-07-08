中国据报或排查储能电站的消防安全隐患

随着近期全球范围内多起储能电站事故的发生，中国相关部门据报正考虑对储能消防安全隐患进行全面的排查及整改工作。

据《21世纪经济报道》星期一（7月8日）报道，中国相关部门近期已约访了包括储能厂家、施工、运营等相关方调研意见，而相关的储能消防安全隐患排查及整改动作可能在近期发生。

知情人士说，过去新能源侧配备的储能电站的利用率普遍不高，这些未被调用过的电站存在监管盲区，而处于“黑盒”状态的电站可能存在隐患。

根据中国电力企业联合会发布的《2023年度电化学储能电站安全信息统计数据》，2023年，新能源配储整体利用系数为0.09，平均等效充放电次数仅104次。

报道还称，中国多地已对工商业储能电站进行了消防安全隐患排查及整改工作。

今年年初，温州一家工商业储能项目发生火灾事故。温州市瓯海区发展和改革局3月25日下发了《关于开展新型储能设施消防安全检查工作的通知》，对辖区内500千瓦且容量为500千瓦时及以上的用户侧储能项目进行隐患排查。温州各地区随后下发了整改通知单，多座工商业储能电站被要求进行消防整改。

据维科网储能不完全统计，2023年至今，全球已发生储能安全事故超70起，其中韩国最多，美国紧随其后。

从业人士认为，对于储能电站建设审查和运营安全要求的规范及收紧，意味着中国对于储能安全的要求正在日渐提高。

知情人士预计，新的消防安全要求恐会对储能电站的建设、运营带来较大的影响。不过，知情人士也坦言，对于储能这样一个尚刚起步的行业而言，储能电站的消防安全排查工作对行业长期健康发展而言，仍十分紧迫及必要。

韩国一家电池厂6月24日发生爆炸引发大火，造成23人死亡，包括至少17名中国公民和一名老挝人，是近年来死亡人数最多的工业事故之一。