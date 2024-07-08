中国指菲搁浅军舰已严重破坏仁爱礁珊瑚礁生态系统

中国自然资源部发布的报告称，菲律宾长期搁浅的军舰，已严重损害仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）的珊瑚礁生态系统。

据“自然资源部”微信公众号消息，中国自然资源部南海生态中心、自然资源部南海发展研究院星期一（7月8日）联合发布《仁爱礁非法“坐滩”军舰破坏珊瑚礁生态系统调查报告》（以下简称《报告》）。《报告》基于卫星遥感和现场调查数据，首次全面系统评估了仁爱礁珊瑚礁生态系统状况。

《报告》称，菲律宾军舰长期在中国南沙群岛的仁爱礁非法“坐滩”，已经严重损害仁爱礁珊瑚礁生态系统的多样性、稳定性和持续性。

根据《报告》，菲律宾军舰“坐滩”过程对珊瑚礁生态系统造成致命性破坏，其长期“坐滩”又对周边区域珊瑚的生长与恢复产生了较大抑制性影响；军舰锈蚀破损导致的重金属析出及菲方生活垃圾与污水排放等对珊瑚的健康生长造成了长期性危害；菲渔船和军舰舰上人员在渔业活动中弃置的渔网渔线等对珊瑚礁生态系统健康造成了严重影响。

《报告》披露的数据显示，2024年较2011年，仁爱礁礁盘造礁石珊瑚覆盖面积总体减少了约38.2%，菲律宾军舰周边半径400米范围内礁盘的造礁石珊瑚覆盖面积减少了约87.3%。

《报告》称，菲律宾应将非法“坐滩”军舰清走，消除污染源，避免继续对仁爱礁珊瑚礁生态系统造成持续性和累积性危害。

菲律宾在1999年将马德雷山脉号登陆舰搁浅在仁爱礁，并派军驻防，以强化对南沙群岛主权的主张。菲律宾经常会向搁浅军舰上的军队执行补给任务，引起中国不满，双方不时在南中国海这片有争议的水域发生冲突。