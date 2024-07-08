桃园检方抗告成功 郑文灿涉贪案被撤发回更裁

台湾海基会前董事长郑文灿涉贪案以其交保暂告一段落，桃园检方不服抗告，台湾高等法院星期一（7月8日）收案后审理，合议庭当天下午裁定撤销郑文灿涉贪案，发回桃园地方法院更裁，最快当天重开羁押庭。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，台高院指出，桃园地院未在裁定中说明郑文灿的羁押原因，而如果郑文灿的羁押原因是否均属无羁押必要。一审也未说明认定的依据，高院无从判断其适法性、妥当性。

桃园检察官在声请羁押理由书和抗告书中说明仍有传唤桃园市府相关局处公务人员，以查明本案事实的必要，也提出相关共犯或证人与郑文灿之间是否可能就本案案情保持联系，以及能否排除郑文灿以在本案的地位、角色及参与程度，影响与他有上下属关系的共犯或证人陈述。

另外，台高院也审酌现今通讯软体发达，非常容易用于联系勾串或影响相关人未来的陈述，在全案情节尚未调查厘清前，郑文灿与其他共犯、证人之间是否可能勾串。桃园地院的谕知是否就能排除郑文灿逃亡、或排除郑文灿与其他被告、证人互相联络本案案情串证、灭证。桃园地院没有详细论述种种疑点，存在裁定理由不备的违误。

台高院认为桃园地院裁定不当，无法维持，因此撤销全案、发回桃园地院更为裁定。

也是民进党籍前桃园市长的郑文灿星期六（6日）因涉嫌贪污，被桃园地检署声押禁见，桃园地方法院裁定他以500万元新台币（约21万新元）交保，检方当庭提出抗告。

台湾总统赖清德强硬回应：“不分党派，不问何人，只要涉及非法，检调都应该查办，勿枉勿纵。”台海基会星期天（7日）宣布，郑文灿已辞去董事长职务。台总统府发言人郭雅慧表示，赖清德尊重郑文灿决定。民进党证实，党内将召开廉政会调查郑文灿涉贪案。