中国官方否认直至近期才对电动车关税案寻求与欧盟磋商

中国官方否认直至近期才对电动汽车加征关税案寻求磋商，并强调中国方面曾向欧盟提出磋商建议，双方也商定就反补贴调查案启动磋商，中国已展现最大诚意。

欧盟驻中国大使庹尧诲（Jorge Toledo Albinana）上星期天（7月7日）说，欧盟数月来就中国电动汽车关税案尝试与中方接触，但中国近期才有所回应。

中国商务部星期一（8日）在官网回应时说：“上述言论与事实严重不符。2023年10月欧盟对华电动汽车启动反补贴调查以来，中方一直通过多双边场合表示强烈反对，并始终主张从维护中欧全面战略伙伴关系大局出发，敦促欧方通过对话磋商妥善处理经贸摩擦。”

商务部发言人说，在欧委会正式立案后，商务部部长王文涛于2023年10月24日即致信欧委会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯，表示希望通过对话磋商妥善解决此案。王文涛在2023年11月13日再次致信欧方，提出磋商建议。

发言人也说，王文涛2024年2月在世贸组织部长级会议期间会见东布罗夫斯基斯，当面提出同欧方进行对话磋商。王文涛2024年5月19日致信欧方，重申希望对话磋商解决此案。

中国商务部说，中国技术层自立案伊始就通过实地核查、听证会等各种渠道向欧方密集释放愿通过对话协商妥处经贸摩擦的信号。6月12日欧方发布此案初裁披露的当天，东布罗夫斯基斯回信王文涛，表达希双方加强对话以推动解决此案的愿望。

商务部也指出，王文涛6月22日应约与东布罗夫斯基斯举行视频会谈，双方商定就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商。随后，中国第一时间于6月23日派出工作组赴欧会谈，双方还以视频形式同步举行了多轮技术磋商。

商务部发言人说：“中方已展现最大诚意，希望欧方同中方相向而行，切实拿出诚意，抓紧推进磋商进程，尽快达成双方均可接受的解决方案。”

发言人强调，对任何将经贸问题政治化、武器化的单边主义、保护主义做法，中国都是坚决反对的，对于任何滥用规则、打压中国的恶劣行径，中国必然采取一切措施维护自身权益。