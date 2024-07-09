比亚迪与土耳其签署协议 投10亿美元设厂

中国电动车巨头比亚迪将在土耳其投资10亿美元（13.5亿新元），建设一家年产能为15万辆电动车的工厂，预计2026年投产。此举将有助比亚迪电动车避开欧盟加征的反补贴关税。

综合路透社和法新社报道，在土耳其总统埃尔多安的见证下，比亚迪首席执行官王传福与土耳其工业和技术部长卡西尔（Mehmet Fatih Kacir）星期一（7月8日）在伊斯坦布尔举行签字仪式。

卡西尔同一天在社交媒体X上传了签字仪式的现场照片。他配文写道：“我们设想比亚迪将在我国建立一个电动和可充电混合动力汽车生产设施，年产量为15万辆，并建立一个移动技术研发中心，投资约10亿美元。”

卡西尔说，预计工厂将于2026年底投产，可提供5000个工作岗位。

他还称，鉴于土耳其与欧盟的关税同盟关系，这项合作可能有助于包括比亚迪在内的投资者进入欧洲市场。

土耳其与欧盟之间的关税同盟关系始于1995年。在这一关系下，土耳其制造的汽车进入欧盟享有关税优惠待遇，伊斯坦布尔周围的马尔马拉地区已成为世界汽车工业的主要中心之一。

1970年代，包括菲亚特（Fiat）和雷诺（Renault）在内的汽车制造商在土耳其开设工厂，福特、丰田和现代等其他汽车制造商也利用土耳其位于欧洲、亚洲和中东十字路口的优势，在当地设厂。

亲政府的土耳其报章《叶尼萨法克》（Yeni Safak）说，此前分配给大众汽车在西部城市伊兹密尔（Izmir）北部马尼萨（Manisa）的土地将被转让给比亚迪。

法新社报道称，比亚迪在土耳其设厂，将有助于比亚迪规避欧盟对其加征的临时反补贴关税。欧盟对中国电动车加征高达37.6%的临时关税，其中比亚迪加征17.4%。临时关税从上周五（7月5日）起生效，将实施近四个月。

此外，土耳其执政党正义与发展党副主席斯拉卡亚（Zafer Sirakaya）上星期向路透社透露，广州汽车集团正与土耳其汽车联合控股集团（TOGG）就成立合资企业的可能性进行谈判。