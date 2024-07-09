台南区渔会理事长被枪杀 凶手恐已潜逃出境

台南市区渔会理事长林士杰在自家门外被枪杀，检警专案小组不排除凶手可能已潜逃出境。

综合台湾《中国时报》和东森新闻网等报道，林士杰星期一（7月8日）清晨在住家门口，近距离被人持双枪在八秒内连轰11枪。

台南市消防局当天清晨5时45分许接获报案，同警方到场时发现中枪者是台南市议员林依婷的53岁父亲林士杰，他的颈部、胸部、手部有多处枪伤，已失去生命迹象，立即送往永康奇美医院急救，但仍因抢救无效，约半个小时后宣告不治。

经台南地检署检方会同法医相验后，发现林士杰颈部、胸腔、肩膀和手臂均有枪伤，初步研判颈胸中弹为致命伤，但为了进一步确认确切遭枪击情况和死亡原因，预计星期二（9日）上午将移至高雄殡仪馆进行电脑断层扫描，当天下午再回到台南殡仪馆进行解剖鉴定。

台南检警专案小组追查发现，枪手从高雄市大树区前来，前一晚住在附近一家汽车旅馆。星期一清晨约5时，枪手先开一辆灰色汽车，停放在林士杰家对面公园旁的路边停车格内，再步行到林士杰住处附近，头戴棒球帽、口罩，埋伏在林士杰住家旁边某旅行社门前。

枪手在林士杰离家准备搭乘友人驾驶的汽车外出时立即尾随靠近，然后持双枪连开至少11枪，林士杰中弹不支倒地。枪手事后快跑到停车处开车离去，并将作案用的汽车停到距离枪击现场两公里处，连同扔在车内的作案手枪一起焚毁后逃逸。

专案小组在枪击现场采证找到11颗弹壳，经锁定歹徒作案汽车追查，发现对方驾驶悬挂伪造车牌的权利车后，再找到已被焚毁灭迹的作案汽车，并在车上寻获被烧毁的两把作案手枪。专案小组初步检视枪支后，判定应是改造手枪。小组人员也在车内采获疑似枪手的DNA。

专案小组推测，这起枪击命案是事先严密的计划性犯罪，不排除枪手已偷渡出境。

台南市警察局长廖宗山说，目前掌握的迹证显示，除了开枪男子外，还有协助接应的共犯，已锁定特定对象追缉中。台南市长黄伟哲要求警方全力侦办，尽速将行凶者绳之以法。

据悉，绰号“土鸡仔”的林士杰曾混过江湖，后来经商有成，被视为是地方政坛要角。此前，在台南市正副议长贿选案中，林士杰因涉嫌恐吓国民党籍台南市议员方一峰一度被羁押，但之后一审被判无罪。

林士杰的女儿林依婷2022年从政，目前是民进党籍台南市议员。目前怀有身孕的林依婷说：“我最期待的是年底能够让爸爸抱到可爱的孙子，如今却来不及了，这是我最悲伤的事情。”