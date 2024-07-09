港府拟10月起上调公屋租金10%

香港特区政府将从10月起上调公屋租金10%，平均每位租户租金将上调230元（港元，下同，40新元）。港府官员称，此次增幅在租户可负担水平内。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港房屋局星期一（7月8日）向立法会房屋事务委员会提交今年公屋租金检讨文件，提到今年公屋租金将上调10%，从10月起生效。

香港房屋局长何永贤说，经过上调，香港公屋实际每月租金将上调49元至572元，平均每户租金上调230元。除去10万户公屋属于由港府缴付租金的综援户外，逾六成住户每月租金加幅为250元以下，属于可负担水平。

她提到，港府有措施确保有需要的租户得到适切支援，截至今年3月，逾2.2万暂时有经济困难的租户获房委会租金援助计划资助，可获减50%或25%租金，再加上一次性特别宽免措施，可让大部分租户获三个月加幅宽免。

香港房屋局同时建议，在租金调整后的首三个月，宽免有需要的公屋租户每月因租金调整而须缴付的额外租金，即明年1月新租金才会生效，而经济条件较佳的“富户”则不会涵盖在宽免措施内。

何永贤说，宽免租金调整后首三个月的租金加幅，等于房委会5.75亿元的租金收入，“我们坚持这些宽免措施应只惠及真正有需要的公屋租户，故‘富户’并不涵盖在内”。

她强调，港府推出特别宽免措施前已考虑多项数据，包括租金升幅、家庭收入升幅比公屋租金升幅高，及租金占租户家庭的收入比例微跌等，同时也考虑房委会的财政可持续性。

根据规定，房委会须每两年检讨公屋租金一次，按收入指数变动调整租金，上调幅度最高10%。此次公屋租金调整机制计算下，租户家庭收入指数为10.73%。

报道称，从2007年至2023年期间，公屋租户家庭收入累计增幅达131%，而公屋租金连同此次加租的增幅只有87%。

至于未来会否考虑调整10%“封顶”安排，何永贤指目前做法合理，封顶机制恰当，未有调整安排。

目前公屋加租建议尚未通过，有待7月19日房委会开会讨论，届时可能再作修改及调整。若建议通过，将于10月1日生效，非富户租户拥有三个月租金加幅宽免，则会于2025年1月1号起加租。