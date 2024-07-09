罐车混运 中储粮金鼎食用油先下架又恢复上架

中储粮旗下的油罐车被曝出混运煤制油和食用油、公司誓言要彻查后，多家电商平台无预警下架中储粮旗下品牌金鼎食用油的产品，但后来部分食用油产品恢复上架。

中国媒体《新京报》上星期二（7月2日）报道称，今年5月经长期调查后发现，不少中国国内的油罐车为了节省开支，既运煤制油又运诸如烹饪油、豆油和糖浆等食品，期间没有冲洗清洁，造成食用油被化工液体污染。

涉及的食用油企业分别是汇福粮油集团和中储粮油脂（天津）有限公司。

中储粮上星期六（7月6日）在微博发文承诺将开展专项排查，对于检查发现存在违反规定的运输单位和承运车辆，立即依法终止运输合作，并列入集团公司服务采购“黑名单”。

在中储粮表态要彻查后，第一财经星期一（8日）晚报道称，中储粮旗下食用油品牌金鼎淘宝旗舰店已下架销售产品，客服回应称是因仓库调整。

据查询，金鼎在淘宝的其他店铺仍可看到相关产品，但点击后发现产品已下架。客服对此回应称，下架原因是仓库调整，过一阵会恢复上架，但并未透露下架的具体原因，仅表示“自己只是客服”。

后来，金鼎在淘宝的旗舰店恢复上架相关食用油产品；淘宝其他店铺的金鼎食用油产品也正常销售。

在京东平台上检索，金鼎食用油京东自营旗舰店内相关食用油产品仍可正常购买。不过，在店铺售卖页面中并无“联系客服”的入口，疑似店方关闭了客服渠道。

工作人员就此回应称，客户可通过其他渠道发起客服沟通。对于为何没有直接提供客服渠道的问题，工作人员回应“这是极少数的情况”，并对“是否近期主动关闭了客服沟通”的追问表示否定，称这家店铺始终如此。

同期另一家涉事的汇福粮油的多个产品在多个电商平台正常销售。

汇福粮油星期一对事件作出回应称，公司卖出的散油都是客户自提的油，能以任何形式流向市场。此外，前来运输的油罐车为客户自聘，汇福粮油公司对其资质有相应检查流程。

路透社说，这起事件引发社交媒体上对食品污染的轩然大波。在出现包括毒奶粉等一系列食品安全丑闻后，中国消费者对食品安全越来越敏感，一些消费者转向外国品牌，官方也加强了对食品行业的控制。

对于这起事件，中国官媒央视新闻星期一发文猛批，指这种节约成本的做法无异于投毒，不仅是对《食品安全法》的公然挑衅，也是对消费者生命健康的极大漠视。

《环球时报》前总编辑胡锡进也在微博发文说，中储粮卸完煤油装大豆油性质非常恶劣，已涉嫌玩忽职守罪，完全不应是中储粮内部做个调查和处理就可以了结的，外部监管机构应当介入调查处理，鉴定事情的危害范围和程度，并且公开调查处理结果，给公众一个完整交待。

首都师范大学刑法专业教授、北京市冠衡律师事务所兼职律师肖怡在接受中新社国是直通车采访时说，在确定相关行为人有故意向食品中掺入有毒有害物质的前提下，经办案单位根据具体情节认定后，相关行为人和涉事单位都有被认定涉嫌刑事犯罪的可能。