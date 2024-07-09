李嘉诚家族拟在港设家族办公室

香港首富李嘉诚家族计划在港设立家族办公室，成为首个在港成立家办的香港富豪家族。

综合香港《星岛日报》《明报》等报道，长实董事会主席兼董事总经理李泽钜星期一（7月8日）透过发言人表示，李氏家族一直在香港进行不同投资，会就在香港成立家族办公室一事制度化，管理人包括共事多年的友好同事和家族成员。

李嘉诚早在1980年成立了包括Li Ka-Shing Unity Holdings Limited等多只家族信托，以持有各属下企业股份，是香港目前最著名的家族信托基金之一。

他也通过成立李嘉诚基金会，参与不少香港和外地企业的项目投资，以支持其长远公益事业，同时也与红颜知己周凯旋成立投资旗舰维港投资（Horizons Ventures），多年来投资大量技术革新企业。

根据彭博亿万富豪指数显示，李嘉诚家族的最新总资产有286亿美元（约386亿新元），当中拥有现金达126亿美元。

德勤中国民营企业与私人用户服务香港主管合伙人刘明扬称，李氏家族将家办总部设在香港，表达出（李氏家族）将继续在香港做投资、做慈善事业，甚至管理家族传承，对市场是喜讯。

刘明扬解释，家办制度化是指建立团队，集中进行财富规划、家族治理、传承计划、子女教育等工作，可有效解决家族成员动用资金意向松散、人手分工不清的问题；并在制度下设立委会员，由家族成员和第三方专家入局，在重大决策时作出表决。