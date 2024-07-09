美国及盟友指中国国安部指挥网络攻击

美国及盟友指中国国家安全部通过名为“高级持续性威胁40”（APT40）的黑客组织，对政府和私营部门实体，展开网络攻击指挥工作。

彭博社引述由澳大利亚牵头并在星期二（7月9日）发布的报告报道，美国、英国、加拿大、新西兰、日本、韩国和德国的网络安全和情报机构称，APT40曾多次将印度太平洋地区的政府视为目标。

报告称，APT40在2022年4月窃取了数百个不重复用户（unique user）名称和密码。这个组织也截取多重身份验证代码。

澳大利亚内政和网络安全部长奥尼尔（Clare O’Neil）在声明中说，外国政府的网络入侵是“我们面对的最重大威胁之一”。

另一方面，新华社和央视新闻星期一（7月8日）报道，美国政府机构炮制“伏特台风”（Volt Typhoon）黑客组织，对中国抹黑。

报道称，“伏特台风”行动是由美国情报机构幕后策划，美国国会反华议员、美国多个联邦政府行政单位以及五眼联盟国家网络安全主管部门共同参与的一场虚假信息和舆论操控行动，符合美式网络营销的典型特征，属于彻头彻尾的、基于精准广告投送的认知域作战。

路透社早前报道，微软分析师发现“伏特台风”将美国电信网络、交通枢纽等视为目标，并形容“伏特台风”为中国黑客组织。

美国之音也报道，美国和盟国情报机构2月7日在联合声明中称，针对美国关键基础设施的中国黑客组织“伏特台风”已经活跃了五年之久。