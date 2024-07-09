湖南华容县团洲垸开启排涝工作

中国湖南省岳阳市华容县团洲垸洞庭湖一线堤防决口完成封堵后，团洲垸开启排涝工作。
综合中国央视新闻和澎湃新闻报道，湖南消防救援队排涝专业编队星期二（7月9日）上午7时许前往团洲垸洞庭湖一线堤坝，开始第一批抽排积水，加快恢复生产生活秩序。
中国国家消防救援局调派湖北、重庆、贵州三地消防救援力量实施跨省区增援，将于星期二全部抵达现场。
报道引述重庆市消防救援总队消息，按照应急管理部统一部署、接国家消防救援局调令，重庆消防救援队伍于星期二上午6时实施跨省区增援，执行湖南华容排涝除险任务。
据悉，重庆市消防救援队伍集结一支总队级抗洪抢险编队，一支应急通信分队、一支战勤保障分队、一支卫勤保障重型队，共100名消防救援人员。随队八辆排涝车、21辆保障车、两辆指挥车，共31辆消防救援车辆。重庆消防救援队伍预计星期二晚上8时许抵达排涝作业现场。
中国财政部会同水利部星期二下达中央财政水利救灾资金8.48亿元人民币（约1.57亿新元），支持湖南、江西、湖北、广东、福建、浙江、广西、安徽、贵州、重庆、黑龙江、云南等12省（自治区、直辖市）做好度汛救灾相关工作，重点对受灾地区开展洪涝水毁堤坝等水利工程设施修复、风险隐患处置等相关工作给予适当补助。