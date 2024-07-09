隆基绿能董事长：中国光伏产业短期内持续艰难

全球最大的光伏企业隆基绿色科技能源公司总市值跌破1000亿元（人民币，下同，185亿新元），公司董事长钟宝申直言，由于供过于求的市场抑制了利润，光伏行业短期内将继续面临艰难时期。

综合第一财经、财联社等报道，隆基绿能星期一（7月8日）公布的投资者交流会纪要显示，当前光伏产业供需错配问题集中显现，光伏行业正步入深度调整阶段。

钟宝申直言，今年将会是公司非常艰难的一年，也会是中国光伏行业艰难的一年。但他也认为，2025年公司将会率先回到增长轨道，会先于光伏行业进入到复苏状态。

他直言，光伏行业发展确实存在很多变量，一种变量是诸多政策和贸易环境的不确定性，但若将这些不确定性排除在外，只看当前行业现状，现在的价格就是底部。短期内整个行业没有能力支撑价格进一步下跌。

针对光伏组件价格什么时候可以上涨，钟宝申表示，以目前的竞争态势有可能再过三个月左右，价格可能会稳定或稍微上抬。

但他认为，未来一段时间，价格会回到现金成本和制造成本之间。随着产能继续出清，价格会回到制造成本。基于现在行业供需关系，只有创新才能看到繁荣，在没有其他意外因素的干扰下，没有创新，则没有机会。

路透社报道称，由于供过于求，在全球范围领先的中国光伏产业被迫陷入日益激烈的价格战来扩大市场份额，导致隆基绿能在内的主要光伏公司在今年第一季度出现亏损。

隆基绿能今年一季度的归母净利润亏损23.5亿元，被视为行业进入”洗牌深水区”的信号，去年四季度该公司就净亏损9.42亿元，是2013年一季度以来首次单季度续亏。

隆基绿能星期一股价低开1.78%，公司总市值正式跌破1000亿元，午后隆基绿能的跌幅小幅扩大，收盘总市值982亿元。从市值最高点约5500亿元到跌破1000亿元，用了33个月。

报道称，不只是隆基绿能，面对光伏产业出清阶段，资金先卖为敬，全板块年初至今总市值累计蒸发约5573亿元，晶澳科技、通威股份等龙头厂商的上半年股价跌幅超过了去年全年跌幅。

在光伏板块股价持续走低的过程中，公募基金对光伏板块大幅减仓，持仓市值大幅缩水。中原证券研报数据显示，截至今年第一季度末，公募基金披露的重仓持股光伏公司合计持股数量40.97亿股，较2023年底减少41.80%。