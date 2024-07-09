中国泳队涉禁药争议调查将出炉 美反兴奋剂组织质疑有效性

针对23名中国游泳选手疑服用禁药的独立调查报告即将公布，但美国反兴奋剂组织负责人对这项独立调查的有效性抱持怀疑态度，并称这项调查更像是一种流于形式的例行公事。

美国《纽约时报》今年4月报道，23名中国泳手在2021年东京奥运会前被测出违禁药物曲美他嗪呈阳性。中国反兴奋剂中心认定运动员在不知情下摄入受污染食物，因此没有做出处罚。

面临舆论巨大谴责和压力的世界反兴奋剂组织后来委任一名瑞士检查官科蒂埃（Eric Cottier）进行独立调查，这份调查报告将于星期二（7月9日）公布，检视了当时的调查和涉及官员们是否遵循正当程序。

据路透社报道，美国反兴奋剂组织负责人泰格特（Travis Tygart）星期一（7月8日）在给美国运动员的视频讲话中称，上述调查更像是一种自利、流于形式的例行公事。

泰格特称：“我们最终很高兴世界反兴奋剂组织被迫进行独立调查”，但失望的是，在这个过程中作出决定并受到质疑的工作人员，正是制定此次审查职权范围的人。

他称：“我们已在反兴奋剂和其他体育运动的情况看到，当他们雇用这些独立人士时，出现掩盖真相的报告。”

泰格特说，科蒂埃的调查结果可能会缓解对世界反兴奋剂组织的一些批评，但如果这项调查的结论不符合美国调查所得出的结论，将呼吁追究相关人员的责任。

他强调：“我们希望，如果世界反兴奋剂组织的审查未能查清真相，那么据报的（美国）调查最终将尽其所能让这些组织承担责任。”

世界反兴奋剂组织此前承认中国反兴奋剂组织的官员可把这件事处理得更好，但认为中方遵守反兴奋剂法规中的规定，并且无权对涉事运动员实施临时禁赛。

中国反兴奋剂组织则强调调查过程细致，秉持着科学、严谨、客观的态度。