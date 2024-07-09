谢长廷：不该纵容少数违规渔船 影响台湾渔业利益

台湾驻日本代表谢长廷谈及台渔船被日本公务船登检、船长被带走调查时说，不应纵容少数违规渔船，影响台湾渔业利益。

综合台湾《自由时报》和中央社报道，即将卸任的谢长廷星期一（7月8日）在任内最后一次例行记者会上说，虽然过去八年有台渔船被驱离情况，确实首次出现逮捕行动。在他卸任前发生这样的事情确实令人遗憾。

谢长廷坦言，自己卸任在即，要说一些得罪人的话，“不该纵容少数违规渔船，破坏台湾与大多数渔业界的利益，因为台湾的渔船大多数都是守法的”。

谢长廷还原基隆籍渔船“福洋266号”上星期五（5日）凌晨被日本公务船登检，船长被带离调查的情况时说，该艘渔船明显越界，日本方面遇到这种情况通常会先对违规渔船发出警告，这次情况是渔船方面屡劝不听，据知还有挑衅行为，日方才动手，“这是非常例外的情况”。

谢长廷说，船长在5日交保后获释，公开指责日本像强盗一样，不缴钱就不能出来，让他感到非常遗憾。其实这笔保释金是保证船长未来必须出庭接受审判，除非他弃保，不然仍可要回来的。

台湾媒体报道称，考试院前副院长李逸洋将是下任驻日代表，谢长廷星期一说，报道并非政府正式公布的消息，所以不算数。但他语带玄机地说，驻外代表人事通常很难保密，很可能在办理手续时外泄。