谷立言正式接任美国在台协会处长

美国在台协会（AIT）前副处长谷立言星期二（7月9日）接替任期届满的孙晓雅，出任协会处长。

美国在台协会在官网介绍，谷立言（Raymond Greene）是美国国务院高级外务体系的一员，其外交生涯28年至今，致力促进美国与印太地区在外交、经济和安全上的交流。谷立言期待在历任处长所打造的成功基础上再接再厉，让坚若磐石的美台伙伴关系更上一层楼。

谷立言曾在2018年至2021年担任美国在台协会副处长一职，并在2021年至2024年担任美国驻日本大使馆副大使。

孙晓雅（Sandra Oudkirk）卸任前，在AIT举办的美国独立纪念日庆祝晚会致词时说，相信在台湾总统赖清德的执政下、以及她的继任者的任期中，美台之间的友谊将会持续蓬勃发展。

根据AIT官网提供的中文版致词稿，孙晓雅说，过去三年来美台伙伴关系一直持续深化及拓展。从提升全球供应链韧性到对抗资安威胁，美台伙伴关系在推动一个安全且繁荣的印太区域此一共享愿景方面，扮演着宝贵的角色。双方互利互惠的贸易及投资关系持续扩大，美台21世纪贸易倡议持续的进展就是一大例证。

她强调，促成美台伙伴关系的推手，正是美国对台湾坚若磐石、依循根本原则、并且横跨党派的支持；而这一切都符合美国的一中政策、以及美国长久以来的各项承诺。“这样的支持，正是基于美台共享的民主、人权及自由这些价值。”

孙晓雅也说：“AIT仍然会致力与台湾合作，推进我们共享的自由、开放、具备韧性及包容性的印太地区这项愿景。”