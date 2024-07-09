富力地产全资子公司在香港面临清盘呈请

中国房产开发商富力地产公告，旗下全资附属公司兆晞有限公司面临债权人的清盘呈请。

综合《中国证券报》和路透社报道，富力地产星期二（7月9日）在港交所公告，称全资附属公司兆晞有限公司星期一（8日）收到Seatown Private Credit Master Fund在香港高院提交的清盘呈请。

Seatown Private Credit Master Fund是富力地产的债权人之一，持有富力6.1366亿美元（8.28亿新元）贷款未偿还本额的18%。呈请将于9月25日在香港高等法院审理。

富力地产在公告中称，呈请不会对集团的业务运营产生任何有意义的影响。董事会认为，该呈请并不代表该附属公司及公司其他持份者的利益。呈请人仅为该贷款的其中一名贷款人，只持有上述贷款尚未偿还本金额18%。

公告还称，上述贷款已有足够的抵押品，包括公司一家全资附属公司的全部股权作为质押，该公司间接持有位于中国的68间酒店及一幢写字楼。有担保债权人可以行使其权利强制执行抵押品，而不是申请附属公司清盘。“任何此类申请清盘的尝试都会损害价值，并会减少债权人的可收回的追讨。”

富力地产成立于1994年8月，曾被称为地产行业的“华南五虎”之一，2005年7月在港股上市，成为首家纳入恒生中国企业指数的大陆房地产股，市值一度超千亿港元。

在中国房地产业持续低迷的背景下，越来越多的中国开发商面临清盘呈请，包括时代中国、阳光100、远洋集团等。