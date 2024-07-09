中国要求引导光伏企业减少单纯扩大产能制造项目

随着中国光伏产业供应过剩的态势加剧，中国官方提出要引导行业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，并要求新建和改扩建光伏制造项目最低资本金比例为30%。

中国工信部星期二（7月9日）对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》 （征求意见稿）公开征求意见。

工信部说，为加强光伏行业管理，引导产业加快转型升级和结构调整，官方按照相关法律法规优化布局、调整结构、控制总量、鼓励创新、支持应用的原则，制定了《光伏制造行业规范条件（2024年本）》。

意见稿提到要引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。同时要求新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

意见稿也进一步明确光伏制造项目电耗要求、明确新建和改扩建光伏制造企业及项目产品工艺技术要求等。整体而言，焦点放在品质提升。

意见稿还进一步明确光伏制造企业的条件要求，包括具有太阳能光伏产品独立生产、供应和售后服务能力；每年用于研发及工艺改进的费用不低于总销售额的3%且不少于1000万元（人民币，186万新元），鼓励企业取得省级以上独立研发机构、技术中心或高新技术企业资质；上一年实际产量不低于上一年实际产能的50%等。

中国光伏行业正面临产能过剩的问题，从去年起就传出一些光伏企业裁员放无薪假。

据隆基绿能星期一（7月8日）披露的机构调研纪要显示，隆基绿能董事长钟宝申指出，由于供过于求的市场抑制了利润，光伏行业短期内将继续面临艰难时期。

他指出，光伏产业发展确实存在很多变量，一种变量是诸多政策和贸易环境的不确定性，但若将这些不确定性排除在外，只看当前行业现状，现在的价格就是底部。短期内整个行业没有能力支撑价格进一步下跌。以目前的竞争态势有可能再过三个月左右，价格可能会稳定或稍微上抬。