传新华社介入台政论节目 陆委会：转由检调司法调查

针对中国大陆官媒新华社驻点记者据报介入台湾政论节目，陆委会说，目前案件已完成行政调查，由于行政调查的局限性，会将搜集的相关资讯提供检调续处，并尊重司法机关的司法调查。

台湾陆委会星期二（7月9日）发布新闻稿，就陆媒驻点记者据报涉及台湾政论节目的案件进行通报。陆委会说，目前陆委会已会同主管机关文化部、通传会完成相关行政调查。

陆委会说，为具体了解案件详情，台湾文化部发函要求协助申请新华社记者到台的邀请单位提出说明，会同陆委会约晤新华社目前在台驻点的记者，并分别洽询报道媒体及被指涉电视台。

此外，通传会还另外发函“中华民国卫星广播电视事业商业同业公会”及“中华民国电视学会公协会”，请其洽会员注意并了解所属政论节目有无相关情形。

陆委会说，报道此案的媒体表示所报新闻皆有所本，且经合理查证，但基于新闻伦理，不便透露消息来源；被指涉的陆媒驻点记者与电视台则均否认媒体报道指涉内容，邀请单位也表示无从获悉报道依据。

陆委会指出，针对行政调查部分，相关主管机关已依权责要求涉案单位及人员说明，查察事项已完成告一段落。由于行政调查的局限性，该案所搜集案内相关资讯将提供检调进行续处，并尊重司法机关的司法调查。

陆委会表示，该案陆媒记者是依据“大陆地区人民进入台湾地区许可办法”申请来台驻点，目前采专案方式办理，由文化部及陆委会进行个案评估、专案许可，经内政部移民署联审会讨论后，核发入出境证。

此事源于亲绿的《自由时报》6月报道，有资深媒体人向该报爆料，指岛内某电视台所制播的政论节目，主题、谈话脚本均有新华社驻台记者赵博高度参与，多为批判民进党政府。报道中也提及，被指涉的电视台回应”毫无根据，纯属杜撰”。