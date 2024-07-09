港证监会行政总裁：外资持有大陆债券不到3% 有很大增持空间

香港证监会行政总裁梁凤仪星期二（7月9日）说，外资现持有大陆债券不到3%，仍有很大增持空间。中国国债的发行规模比率也相对较低，相信中国还有较大的空间加大国债的发行规模。

根据星岛日报报道，中国人民银行与香港金管局早前宣布，正研究可使用“债券通”渠道的债券充抵“互换通”保证金。梁凤仪星期二说，该措施落实需要系统的调整和细则的出台，现时各部门配合良好，证监会将会与港交所、场外结算公司（OTC Clear）等机构保持合作，期待今年底前可落实相关措施。

梁凤仪还说，外资现持有大陆债券不足3%，仍有很大增持空间，过去两年外资机构增持中国意愿高；另相较于国际，中国国债的发行规模比率低，相信中国还有较大的空间加大国债的发行规模。

今年年初，“债券通”内的债券已纳入香港金管局人民币流动资金安排合资格抵押品名单。梁凤仪说，上述措施有助盘活外资在岸债券的持仓，推动人民币国际化，现时债券通每年交易量的增加，相信也将能有效提高香港固定收益产品市场优势，发展香港的在岸人民币市场。她还说，证监会将继续与其他监管机构进一步研究，如何提高香港固定收益业务各方面的便利和基础设施。

港交所日前宣布正密锣紧鼓筹备推出中国国债期货，主要追踪在岸中国政府债券价格的期货合约。梁凤仪说，相信香港市场对该产品有一定需求，期待其规模增大，债券二手市场的推动也是市场关注重点。