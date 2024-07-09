桃园法院更裁 郑文灿1200万新台币交保再免羁押

桃园地方法院星期二（7月9日）重开羁押庭，经过约四小时审讯，裁定台湾海基会前董事长郑文灿获准以1200万元（新台币，下同，约50万新元）交保，陪同郑文灿出席审讯的律师在半小时内补缴新增的700万元保释金。桃园地院更裁一出，检方再度当庭提出抗告。

综合台湾TVBS新闻网、壹苹新闻网等报道，也是民进党籍桃园市前市长的郑文灿被控涉嫌贪污，桃园地方检察署上星期六（6日）向桃园地院声请羁押，法官当时裁定郑文灿以500万元交保，检方当庭抗告。

台湾高等法院星期一（8日）收案后由合议庭审理。合议庭认为桃园地院未说明郑文灿没被羁押的原因、必要性及依据，因此撤销原裁定，发回桃园地院更裁。桃园地院定于星期二上午10时重开羁押庭。

郑文灿星期二上午约10时在曾任桃园地院法官的陈永来等三名律师的陪同下抵达法院。郑文灿下车后神情严肃，不见上星期六交保离开法院时的面露微笑。

检方与郑文灿及其辩护人星期二在羁押庭上的攻防重点集中在是否有羁押必要、是否无串证灭证之虞等。在检辩交锋及郑文灿极力抗辩下，法官最后裁定提高郑文灿的保释金，维持限制住居、出境、出海要求。

郑文灿上周因涉贪被桃园地检署声请羁押后交保候审，台湾总统赖清德强硬表态：“不分党派，不问何人，只要涉及非法，检调都应该查办，勿枉勿纵。”

台海基会星期天（7日）宣布，郑文灿已辞去董事长职务。在台湾高院撤销桃园地院对郑文灿的原裁定当晚，民进党廉政会也决议，郑文灿若被判有罪，或被开除党籍。