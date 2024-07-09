台外交部新订采购原则：总金额百万台币以上由外长核定

台湾驻美代表俞大㵢被指控浮报帐目、滥用800万（新台币，下同，约33万新元）公款购买奢华家具等。台湾外交部拟订“驻外馆处杂项设备购置费支用原则”，其中明订单价为30万元以上总金额为100万元以上，由外交部长或授权主管区域的次长核定。台湾外交部星期二（7月9日）确认，上述原则已在7月3日通报各驻外馆处，即刻生效。

综合Newtalk新闻、台湾青年日报和中央社报道，台湾外交部当天举行例行记者会，对于立法院外交及国防委员会索取俞大㵢调查报告进度，外交部发言人刘永健说，立法院上次要求驻美代表处提供相关报告，外交部已经收到初步报告，但因有些事实还在与驻美代表处厘清，尚未提供给立法委员。

刘永健还说，外交部拟定“驻外馆处杂项设备购置费支用原则”，订定八项原则，将设立分层核定、比价核处等机制，杜绝公费使用争议。其中明订“杂项设备购置费”为新购或汰换驻外馆处馆舍或职务宿舍所需使用年限逾两年且单价超过1万元的杂项设备；另外，驻外馆处的设备购置需求须事先检附三家厂商报价单以公文报外交部核处。

上述原则强调，未来设备采购预算单价为10万元以下，得由外交部秘书处裁决判行；单价为10万元以上至30万元以下，由外交部长、次长或主任秘书核定；单价为30万元以上，或采购全案金额为100万元以上者，经会主管地域司意见后，由外交部长或授权主管区域的次长核定。

刘永健表示，该“支用原则”已在7月3日通报给所有驻外馆处，即刻生效。

俞大㵢被爆涉浮报帐目，引发台湾社会议论。据台媒上星期三（3日）引述外交体系人士称，台外交部长林佳龙已指示研议《驻外馆处杂项设备购置费支用原则》，将纳入比价机制、分层核定，使采购规范更明确严谨，以杜争议。