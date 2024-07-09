台海军欠债变间谍 台国防部：大陆渗透威胁不亚于导弹机舰

台湾海军再传出间谍案，一名台湾海军上士在外积欠债务被大陆情报组织吸收成为间谍，台湾国防部示警，大陆的渗透威胁不亚于导弹和军机舰，后续将加强部队理财教育。

综合华视新闻网和三立新闻网报道，服役于海军新兵训练的陈姓上士从2022年4月至2023年2月间，利用职务之便在宜兰、屏东等地以手机偷拍海军人事、训练、基地照片等机密资料，四度将机密泄漏给化名“业务经理张先生”的大陆情报人员，从中获利17万元（新台币，7100新元）。高雄地检署依“陆海空军刑法”“贪汙治罪条例”起诉。

调查局发现，这名陈姓上士积累债务，在上网搜寻借贷管道时被中国大陆情报组织吸收。民进党立委王定宇称，许多台湾军方人员都因财务问题被大陆吸收，对台湾安全伤害很大，务必使用最重的法律来查办。

台湾国防部发言人孙立方说，这起案件是由部队的保防机制在进行反情报作业过程中，发现异常状况，随后与国安团队绵密合作侦破整起案件，目前已移送司法单位做进一步处理。

孙立方说，近年来中国大陆的渗透对台军造成相当严重的威胁，不亚于导弹或是机舰的威胁，因此在保防教育与反情报机制、国安团队联防机制运作上，都有了许多强化。

至于官兵财务的问题，孙立方说，近年台军在官兵理财教育与观念的建立上作出了很多努力，避免官兵落入敌人陷阱当中。