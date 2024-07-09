中国深海重载作业采矿车海试水深首破4000米

中国自主研制的深海重载作业采矿车工程样机“开拓二号”成功完成海试，最深达4102.8米，实现该类采矿车海试水深首次突破4000米。

综合新华社和科技日报报道，星期二（7月9日）来自上海市政府发布会的信息称，中国深海矿产资源开发关键技术研究与装备研制取得重大突破，由上海交通大学自主研制的深海重载作业采矿车工程样机“开拓二号”日前成功完成海试。“开拓二号”连续完成五次着底采矿，取回深海多金属结壳与结核，实现深海重载作业采矿车海试水深首次突破4000米，最深达4102.8米，在中国首创深海复杂海底地形高机动行进、深海多矿类复合钻采等深海采矿领域多项技术。

报道引述海试首席科学家、上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院教授杨建民介绍说，“海底地形崎岖，海况条件比较复杂，海底采矿装备不仅需要在这样的环境中来去自如，还要具备开采和收集能力，并且能有效回收。这其中的每一个环节，都要经过海试的考验。”

据团队介绍，“开拓二号”的研发实现了中国同类研究的六项突破：首次实现深海重载作业采矿车布放作业水深突破4000米大关，达到4102.8米，并获得了大量多金属结壳、多金属结核等深海矿产样品；首创深海复杂海底地形高机动行进技术，实现30度以上陡峭海山、深海稀软沉积物等各种复杂海底地形的安全、稳定行进；首创深海多矿类复合钻采技术，实现对多金属结壳、多金属结核等不同类型矿石高效开采与收集；首创深水重载作业智能精细控制技术，形成作业路径智能规划、跟踪与避障能力，实现深水厘米级精准定位；首创非金属缆深海重载布放回收技术，实现4100米水深重载装备布放回收，安全工作负载等指标位居国内前列；创新深海环境扰动监测评估技术，采矿车搭载的环境监测系统，可对海底羽状流生成扩散、水下作业噪声等环境影响情况进行全面监测与评估，为中国深海矿产资源勘探与绿色环保开采提供了珍贵的一手材料和数据。