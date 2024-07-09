苏州发布措施 要求党政机关习惯过紧日子

中国江苏省苏州市机关事务管理局发布通知，要求苏州全市在机关事务管理工作中深化落实“过紧日子”，包括要求闲置房产出租、拍卖盘活利用；会议室、公共服务设施要全面共享共用，公务车未满10年不报废等。

据《苏州日报》报道，这份名为“苏州市深化落实党政机关习惯过紧日子要求十条措施”的文件要求，资产方面要推进低效运转资产集中管理、统筹使用；闲置土地、房产等要采取置换、出租、拍卖等方式深化盘活利用。全面推进资产跨地区、跨系统、跨层级调剂使用。

措施要求今年底前各级机关事务管理部门要全面建立资产修旧利废服务体系，同时加快资产资源共享共用，今年底前全市党政机关集中和相邻办公区之间的会议室、公共服务设施要全面共享共用。

措施还明确，具备条件的党政机关停车位、室外厕所及活动场所等要积极向社会开放，实现应开尽开。

在公务用车方面，措施提出要严格公务用车报废更新管理，使用年限未达到10年和行驶里程未达到10万公里原则上不予更新；更新购置新能源汽车占比原则上达到100%；高铁沿线公务出行原则上不安排公务用车和租车保障；扩大运维费改革范围，明年全面推开。

此外，措施还明确积极采用合同能源管理方式开展节能改造，光伏项目可建尽建，明年底前实行合同能源管理的县级以上行政中心要达到60%以上，各级“单位建筑面积能耗”超定额约束值的单位要全部降至合理水平。

同时，措施要求常态化开展党政机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报工作。列入当年度全市跨部门通用类集采品目的物品（含耗材等），须在市集中采购系统内进行采购，进一步节约财政资金。