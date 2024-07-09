金门停电影响四万户 蓝委要求台电一周内提防范措施

金门地区星期二（7月9日）中午突发全岛大停电，四万户人家受影响。台湾电力公司经过两小时的紧急处理后，让电力完全恢复。金门县国民党籍立委陈玉珍要求台电在一周内清楚说明停电原因，并提出防范措施。

综合中时新闻网和台湾《自由时报》报道，陈玉珍说，她在事发后致电联系台电公司总经理王耀庭，要求尽速查明原因并抢修复电。王耀庭回电称，经了解后，塔山电厂里有设备故障跳脱引发大停电，原本共有10部机组都停止运作，目前已陆续恢复八部机组，台电将尽速抢修让10部机组都恢复正常，稳定供电。

陈玉珍说，她感谢台电工作人员为尽速复电付出的努力，但要求对方在一周内就停电原因及后续防范措施清楚说明，同时对于如何强化金门电力网络韧性提出具体方案，避免让金门乡亲在大热天下再度受无电之苦。

台电力金门区营业处表示，当天中午发生的金门停电事故，导因是塔山电厂开关场设备故障，系统自动启动保护机制，造成大金门地区所有机组跳脱，小金门仅零星断电，供电正常，总影响约四万户。台电紧急处理后，在两小时内全数复电。

由于停电时间刚好接近中午，不少上班族准备搭电梯用餐，却因停电而卡在电梯里，总计有七人受困，经消防队赶至救援，均顺利脱困。金门县消防局表示，停电期间除民众受困电梯个案，未传出其他需要救援案例。