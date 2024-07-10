李强：实事求是分析形势 看到成绩也不回避问题

中共政治局常委、中国总理李强说，当前影响经济增长的因素较以往更为复杂，要实事求是分析形势，既看到成绩，也不回避问题，改革不合理的体制机制。

据新华社报道，李强星期二（7月9日）下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。

座谈会上，杨志勇、钟正生、赵忠秀、缪延亮、邵天兰、赵鹏、郑学选、张世顺等先后发言。大家认为，今年以来，面对错综复杂的外部环境，中国经济运行持续回升向好，新动能加快成长壮大，成绩来之不易，他们并就解决当前经济运行中的矛盾问题提出了意见建议。

听取意见建议后，李强回应说，今年以来，中国着力推动高质量发展，加大宏观调控力度，加快发展新质生产力，经济运行总体平稳、结构不断升级。同时要清醒看到，当前影响经济增长的因素较以往更为复杂，经济运行中的困难问题需要下大力气解决。

他指出，“要实事求是分析形势，既看到成绩，也不回避问题，全面准确掌握真实情况，做好科学决策。”要围绕实现全年经济发展预期目标，进一步实施好宏观政策，持续用力、形成合力。

李强强调，巩固和增强经济回升向好态势，要坚持创新驱动发展，培育壮大新动能；要发挥企业主体作用，有针对性地加大政策支持，促进更多关键核心技术取得新突破。

他还提出，“要改革不合理体制、机制，更好调动各方面积极性、主动性、创造性，把全社会的创新活力充分激发出来”，把各类创新资源组织好、运用好，持续释放巨大创新力量。

李强说，希望各位企业家坚定信心、专注创新发展，努力把企业做强、做优。希望专家学者加强前瞻性思考和规律性研究，为中国国家发展贡献更多智慧。