解放军报：花里胡哨形式主义在战场赢不来胜利

中共中央军委机关报《解放军报》星期三（7月10日）发文说，军人的主责主业是能打仗、打胜仗，光忙那些“不打粮食”的工作，整一些“忙忙碌碌”“花里胡哨”的形式主义，在真刀真枪的战场上是赢不来胜利的。

文章指出，形式主义是“四风”之首，也是一个容易反复的顽疾。比如，有的单位为早出成绩，挖空心思搞“短平快”的形象工程，看似一片热闹，实则效果有限；有的不顾自身实际，靠拍脑袋作决策、靠想当然抓工作，导致政策朝令夕改，带来返工折腾，等等。诸如此类“认认真真走过场，轰轰烈烈搞形式”，积极性越高，危害性越大。很多形式主义问题，不仅占用官兵大量时间，更空耗许多精力心力。这种现象值得反思，必须纠治。

文章指出，军人的主责主业是能打仗、打胜仗，光忙那些“不打粮食”的工作，整一些“忙忙碌碌”“花里胡哨”的形式主义，在真刀真枪的战场上是赢不来胜利的。对于部队来说，治训先治虚，打赢先打假。力戒形式主义的瞎折腾，必须着力清除思想上的和平锈蚀、克服工作上的和平套路，切实纠治“五多”难题，立牢向战为战的导向，坚决把工作重心归正到备战打仗上来。

文章说，基层的形式主义，根源不在下面，而是上行下效。这与个别领导干部和机关政绩观错位、责任心缺失不无关系。上级单位特别是主要领导干部必须树牢正确政绩观，不要搞哗众取宠的标新立异、肆意妄为的任性折腾、徒有其表的包装作秀，不慕虚荣、不务虚功、不图虚名。对于正确的事、看准的事、形成共识的事，要马上办、坚决办，以“钉钉子”精神抓好落实，绝不能“三天打鱼两天晒网”。

文章最后强调，力戒形式主义的瞎折腾，不是不想事、不干事、不作为，而是要尊重规律，尊重事实，尊重官兵意愿，不乱干、不蛮干。这要求领导干部和机关要切实加强学习和实践，干某项工作时，应充分尊重官兵意见，重视搞好调查研究。应进一步厘清各层级各领域的职责边界，在指导工作和部署任务时，少些“政绩冲动”，学会适当“留白”，如此才能在作决策、定政策、拿措施时，做到心中有数、从容应对。