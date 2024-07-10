金龙鱼回应罐车运输风波：装运前进行了清罐验罐

卷入“罐车运输乱象”事件的金龙鱼食品公司星期三（7月10日）就交叉运输罐车到过旗下工厂的货车轨迹作出回应：到武汉工厂系该车注册后首次运输，陕西工厂进行了清罐验罐。

根据澎湃新闻报道，金龙鱼回应说，涉武汉工厂行程为该车注册后第一次运输，即装运时为新车状态；涉陕西工厂行程，装运前，装载工厂按照相关制度要求，核验了其罐身的食用油标识及前载的书面盖章证明件，并进行了清罐、验罐，检验合格后方进行了油料装载，施铅封后发运；油品到厂后，收货工厂验证铅封，并进行了国家标准规定的食品安全、质量各指标检测，产品品质检测结果均符合国家有关要求。从装车到卸车，形成了完整闭环，产品指标完全符合国家标准，企业充分履行了监管责任。

金龙鱼称，就近期出现的散装食用油运输安全问题的报道，集团内组织了全面自查，自查结果显示：集团下属各企业在散装食用油安全运输中均履行了监管责任，对运输车辆的专用资质、前续装载、油罐清洗、油罐检查等要求均进行了严格落实。

有博主星期二（9日）发布视频称，根据行车轨迹，核查涉事车辆曾送过货的食用油企业，发现涉事车辆“6月4日在陕西咸阳咸兴路的金龙鱼工厂卸货”，金龙鱼因此卷入“罐车运输乱象”事件，并登上微博热搜。

上述视频博主称，根据此前记者抓拍到的罐车过秤的电子显示屏显示的车牌号，追踪这辆曝光车牌号的罐车的行车轨迹发现，6月1日，涉事车辆在中纺粮油(东莞)有限公司装车，之后一路向北，6月4日在陕西咸阳咸兴路的金龙鱼工厂卸货。

百度地图显示，咸兴路上有一家公司为益海嘉里（兴平）食品工业有限公司。据天眼查，益海嘉里（兴平）食品工业有限公司的控股股东为金龙鱼，持股比例为97%。

上述行车轨迹还显示，该车辆还在3月24日到达过益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司。据天眼查，该公司为金龙鱼全资子公司。

金龙鱼星期二晚曾就散装食用油运输安全问题回复媒体说，“关注到近期出现散装食用油运输安全问题的报道后，集团内组织了全面自查，自查结果显示：集团各企业在散装食用油安全运输中充分履行了监管责任，运输车辆都进行了严格的查验、检验手续。”

《新京报》上星期二（2日）报道，有包括中储粮、汇福粮油两家国企在内的粮油企业使用罐车混运大豆油等食用液体和煤制油等化工产品，之间不冲洗清洁，这种节省成本的操作已成为罐车运输行业里公开的秘密，引发轩然大波。

涉事的中储粮上星期六（6日）在微博发文承诺将开展专项排查，对于在检查中发现违反规定的运输单位和承运车辆，将立即依法终止运输合作，并列入集团公司服务采购“黑名单”。中国国务院食安办星期二宣布成立调查组彻查。