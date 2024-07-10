汉光演习前 赖清德向官兵喊话提升不对称战力

台湾即将举行汉光演习之际，台湾总统赖清德首次以三军统帅身份在莒光园地节目现身、与战斗机联队官兵对谈。他宣示要提升不对称战力，利用台海周边海峡与地理环境，建构多层次的防御纵深。

据台湾总统府星期二（7月9日）公布的新闻稿，台湾汉光实兵演练即将于7月22日登场，为了强化官兵精神战力，台军从星期二起进入为期三天的“精神战力周”。

赖清德日前前往台中清泉岗基地视导“空军第三战术战斗机联队”，并为“国军精神战力专案教育”录制谈话，为准备汉光演习的台军加油打气，视频星期二在莒光园地播出。

在预录视频中，赖清德身穿迷彩装抵达基地后，首先视察汉光演习任务前的飞机维保检查，接着与战斗机联队官兵进行对谈，并回应官兵提问。赖清德是历来首次参加“精神战力周”的总统。

赖清德强调，总统是三军统帅，“国军的事就是我的事”，并表示台湾要的和平是一个有稳固基础、靠自己实力建立的“真和平”，这个基础就是自我防卫力量。

赖清德指出，军事实力的强弱不是用单纯的数学加减法来计算，人数与武器装备的多寡固然重要，但不能完全代表一个地区的军事能力，台湾虽然小，但有极重要的战略地位。

赖清德说，不对称作战的思维是“避其锋、击其弱”，利用台湾周边的海峡和地理环境，建构多层次防御纵深，向外延伸打击范围，向内凝聚联合战力，以“防卫固守，重层吓阻”的战略确保台湾安全。

他也表明，未来会积极落实“和平四大支柱行动方案”，强化国防和不对称战力。

赖清德也呼吁全体台军牢记，台湾军队是为了保卫主权、捍卫民主自由而存在。他示警中国大陆的渗透和刺探不会停止，无论士兵、士官或军官，无论志愿役或义务役都要强化保防工作，更要时刻警惕、注意自己的资安，不要落入陷阱。