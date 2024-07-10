台防长视察淡水河防 此前曾有陆男驾小艇直入

台湾本年度汉光演习将在7月底登场，台湾国防部长顾立雄赴淡水河防卫要冲的关渡指挥部视导。此前，中国大陆一名男子曾开快艇直入淡水河口。

据《联合报》报道，汉光演习即将登场，目前各参演部队正在加紧训练并构筑整备阵地。报道形容，淡水河两岸做为大台北防卫的重要关卡更是重中之重，尤其端午节期间发生大陆男子驾小艇直入淡水河口事件，更使淡水河防务成为外界关注焦点。

阮姓大陆籍男子6月9日从大陆福建宁德市驾驶快艇直接闯入淡水河口，并与淡水交通船发生擦撞。随后，这名大陆男子被台湾海巡署逮捕。

台湾海洋委员会主委管碧玲当时说，初步清查该男曾为解放军海军，且担任过艇长。

台湾军事新闻通讯社报道，顾立雄星期一（7月8日）赴淡水河防卫要冲的关渡指挥部视导，实地了解单位战训任务整备情形。

据报道，顾立雄轻车简从，不拘形式赴部队视导训练实况，并在视导过程中深入一线阵地，为正在执行装备检整等任务的官兵加油打气。

《联合报》报道，根据军闻社发布的照片，也可见到顾立雄视察军方针对淡水河反突击科目，以油桶装载爆裂物连接而成的“爆破链”。

汉光演习将于7月22日至26日举行。与往年不同的是，这次演习将不设预演科目，让演练贴近战争实况。