中国海警局称基于人道主义允许菲从坐滩军舰后送病人

中国海警局公布7月7日允许菲律宾从坐滩军舰后送一名生病人员，反驳菲方指其阻扰生病人员撤离的指控。

据中国海警局官网星期二（7月9日）消息，中国海警局新闻发言人甘羽说，7月7日，根据菲律宾有关方面请求，中方基于人道主义考虑，允许菲从非法坐滩军舰后送一名生病人员。

甘羽说，中国海警依法对菲方行动全程进行监视查证。菲有关方面罔顾事实、恶意炒作，蓄意误导国际认知。他并重申，中国对包括仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）在内的南沙群岛及附近海域拥有无可争辩的主权。中国海警将依法在中国管辖海域持续开展维权执法活动，坚决维护国家领土主权和海洋权益。

菲律宾《询问者》（The Inquirer）报道，菲律宾海岸警卫队星期二发布声明，指控菲律宾船只7月7日从坐滩军舰紧急撤离一名生病人员时，遭到一艘中国海警船和六艘海上民兵船的“多次阻挠和拖延”，但最终菲律宾成功遣返这名生病的水手。

中菲在南中国海争执不断。在最新的纠纷中，中国自然资源部南海生态中心和自然资源部南海发展研究院在星期一（8日）联合发布报告，指坐滩的菲律宾军舰“严重损害仁爱礁珊瑚礁生态系统的多样性、稳定性和可持续性”；菲方做出驳斥，反指中国是珊瑚礁的破坏者，危害自然栖息地和数以千计菲律宾渔民的生计。