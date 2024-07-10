中国6月CPI同比涨0.2% 猪肉价格涨18.1%

中国居民消费价格（CPI）6月同比上涨0.2%，其中猪肉价格上涨18.1%。

根据中国国家统计局网站星期三（7月10日）发布的数据，中国6月居民消费价格城市同比上涨0.2%，农村上涨0.4%；食品价格下降2.1%，非食品价格上涨0.8%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.7%。1­­至6月平均居民消费价格比上年同期上涨0.1%。

6月中国居民消费价格环比下降0.2%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.2%；食品价格下降0.6%，非食品价格下降0.2%；消费品价格下降0.4%，服务价格持平。

从同比看，6月居民消费价格中，食品烟酒类价格下降1.1%，影响CPI下降约0.31个百分点。食品中，鲜果价格下降8.7%，影响CPI下降约0.19个百分点；鲜菜价格下降7.3%，影响CPI下降约0.15个百分点；蛋类价格下降3.9%，影响CPI下降约0.03个百分点；畜肉类价格上涨3.5%，影响CPI上涨约0.10个百分点，其中猪肉价格上涨18.1%，影响CPI上涨约0.21个百分点；水产品价格上涨1.2%，影响CPI上涨约0.02个百分点；粮食价格上涨0.4%，影响CPI上涨约0.01个百分点。

从环比看，食品烟酒类价格下降0.4%，影响CPI下降约0.10个百分点。食品中，鲜菜价格下降7.3%，影响CPI下降约0.15个百分点；鲜果价格下降3.8%，影响CPI下降约0.08个百分点；畜肉类价格上涨4.5%，影响CPI上涨约0.13个百分点，其中猪肉价格上涨11.4%，影响CPI上涨约0.14个百分点；蛋类价格上涨1.5%，影响CPI上涨约0.01个百分点。