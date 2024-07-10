中国网红“蔡老板”因抹黑特斯拉刹车失灵登报致歉

中国网红“蔡老板”因抹黑美国电动车巨头特斯拉刹车失灵，在媒体登报致歉，并赔偿10万元（人民币，下同，1万9000新元）。

中国媒体《法治日报》电子版第12版星期二（7月9日）刊登网红“蔡老板”蔡甲的一则致歉声明，就自己在社交平台发布视频恶意诋毁、贬损特斯拉汽车名誉一事向特斯拉道歉。

粉丝一度超700万的蔡甲在致歉声明中说，2022年12月5日，他在抖音平台上传两段视频《讲述网友经历》《就是这么麻木》，“本人蔡甲作为专业车评人，置电动汽车的动能回收功能及其原理于不顾，将电动车刹车灯点亮简单归因于驾驶员踩了刹车，得出错误的‘刹车失灵’的结论，给特斯拉汽车的名誉造成严重损害”。

蔡甲说，他还“捏造所谓特斯拉 (上海) 有限公司工作人员给出的车主在撞车前的0.2秒踩了电门的结论、编造区域高管对公众麻木不仁感到奇怪的言论”，并使用“心里有鬼”“大变（便）”“麻木”等侮辱性和否定性言辞，恶意诋毁、贬损特斯拉名誉。

他表示，已认识到自身的错误，并已深刻反思自己的行为，就上述行为对特斯拉致以诚挚的道歉。

综合中国媒体报道，蔡甲2021年曾上传视频，指特斯拉在国产化后与供应商合作中采取压低报价、严苛结款方式或周期等手段，此举可能造成供应商的产品质量出现问题，同时特斯拉负责检查和供应商的人员存在“吃拿卡要”等行为。

对此，特斯拉2022年起诉蔡甲，要求他公开致歉并支付侵权损害金500万元。

法院2022年10月裁定，蔡甲视频内容并无事实依据，属于捏造虚假事实，应向特斯拉赔礼道歉，并赔偿侵权损失10万元。但蔡甲拒不道歉，同年12月继续上传视频。

去年6月，蔡甲因拒不履行在相关网络平台公开赔礼道歉的义务，被浙江省宁波市中级人民法院强制执行。直到去年8月，“蔡老板”被封号。被封号前，“蔡老板”全网粉丝700万，其中抖音账号粉丝有554.1万。

除了特斯拉之外，今年1月，蔡甲还被判向理想汽车登报道歉，并须赔偿2万2150元。

近年来，除了网红“蔡老板”，还有多名网红也被特斯拉起诉。如曾在全网坐拥数千万粉丝的“小刚学长”就因上传具误导性的视频，被法院判决向特斯拉公开道歉并赔偿12万元。