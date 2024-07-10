微软回应中国区员工安卓禁令

对于美国科技巨头微软据报要求中国员工在工作时只能使用iPhone手机，并禁止在工作场所使用安卓设备的消息，微软发言人没有正面回应中国媒体，仅称Microsoft Authenticator和Identity Pass应用程序已正式在Apple Store和Google Play Store上架，“我们希望为员工提供访问这些必要应用程序的途径”。

《每日经济新闻》报道，根据业内说法，该措施是微软全球“安全未来计划”的一部分，将影响中国的数百名员工，旨在确保所有员工使用微软身份验证器Microsoft Authenticator（微软开发的一款应用）和Identity Pass等应用程序。

对此，不少网友称，若是能配发工作机就没问题。但若强制要求员工自行购买，则不能接受。

也有不具名的微软员工向第一财经说，近日不少员工已经收到公司提供的iOS设备，不过仅限于没有iPhone的员工。同时，该员工称传言的”不允许使用安卓设备”说辞过于夸张。

彭博社星期一（7月8日）报道，微软要求中国员工从今年9月起，在工作时只能使用iPhone手机，并禁止在工作场所使用安卓设备。

彭博社引述一份微软内部文件称，所有使用小米、华为等安卓设备的大陆和香港员工，都可获得一部iPhone 15。由于谷歌的官方应用商店Google Play在中国无法使用，因此苹果的App Store成为中国员工唯一可以下载微软安全应用的地方。内部文件也称，这项措施是微软加强抵御黑客能力的一部分。

另据《科创板日报》与《中国经营报》此前报道，中国社交媒体平台有用户发贴文称，微软将在6月底或7月1日起关闭中国大陆所有线下授权门店，仅保留官网和京东自营线上渠道。

对此，微软发言人回应说，微软不断评估其零售策略以满足客户不断变化的需求，已决定对中国大陆市场的渠道进行整合。发言人强调，客户仍可通过零售合作伙伴和微软官网获取微软全面的消费类产品和服务。