中国发黄岩岛生态报告：海域环境质量优 珊瑚礁生态健康

中菲在南中国海持续对峙之际，中国官方星期三（7月10日）发布《黄岩岛海域生态环境状况调查评估报告》，称中国专业化调查队对黄岩岛（菲称斯卡伯勒浅滩）海域生态环境状况首次“全面体检”。结果表明，黄岩岛海域环境质量优，珊瑚礁生态系统健康。

根据中国央视新闻报道，中国生态环境部华南所、海洋中心、珠江南海局监测科研中心三家单位今年5月至6月成立专业化调查队，系统开展了黄岩岛海域生态环境状况现场调查，调查内容涵盖海水水质、沉积物质量、生物质量、海洋垃圾，以及珊瑚群落、礁栖鱼类和典型生物类群等，并联合广西大学、中国科学院南海海洋研究所的两家重点实验室，对历年来的黄岩岛海域相关科考调查和研究成果、卫星遥感调查结果等进行综合分析评估，是对黄岩岛海域生态环境的第一次“全面体检”。

报告结果表明，黄岩岛海域环境质量优，海水水质、海洋沉积物质量等均为一类，鱼类样品中的重金属、石油烃等污染物残留量均低于评价标准限值；珊瑚礁生态系统健康，造礁石珊瑚群落状况良好，造礁石珊瑚物种多样性丰富。

报道介绍，本次调查首次实证了黄岩岛及周边海域海水、沉积物和鱼类体内均未检出氰化物；首次得出黄岩岛海域海漂垃圾污染水平，其平均密度与国际上其他离岸海域相比处于较低水平；首次调查记录与分析了黄岩岛礁栖鱼类的状况；首次定量调查分析了砗磲的栖息密度，并发现了苍珊瑚、多孔螅、软珊瑚等重要生态类群。

菲律宾和中国近来在南中国海争执不断。菲律宾海岸警卫队在2018年至2019年间拍摄的照片显示，据称是中国渔民的人在斯卡伯勒浅滩非法捕捞巨蛤、魟鱼、马蹄螺和海龟等，使浅滩的海洋环境遭到破坏，希望国际社会审查和监督斯卡伯勒浅滩的环境问题。