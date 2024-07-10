台央行总裁：目前台湾没有降息规划

随着全球主要经济体货币政策走向宽松，台湾中央银行总裁杨金龙说，目前台湾没有降息的计划，且利率决策不应只看房地产。

综合台湾《中国时报》和风传媒报道，台湾立法院财政委员会星期三（7月10日）邀请杨金龙、金管会主委彭金隆等进行专题报告并备询，央行的货币政策成为立委的关注焦点。

针对央行有无降息时间表，杨金龙说，台湾的情况与美国不同，台湾央行考量货币决策时，会衡量内部及外部的情况，但目前为止，台湾没有降息规划。

但杨金龙表明，如果全球央行都在降息，对台湾产生外溢效应，届时台湾也要衡量国际和内部的情况。

针对立委追问目前台湾股市天天涨，会不会连带楼市进一步上涨，杨金龙坦言这是有可能发生的情况，但利息价格会影响的层面不是只有房地产，也会波及企业及个人，因此央行在利率决策上“不是只有光看房地产”。

他说，央行的职责是金融稳定，房价并非中央银行法的经营目标，但如果房价太高、泡沫化，恐怕会危害银行体系债权，导致业者无法承受，甚至外溢影响经济发展。

针对有立委提问政府拟调升军公教薪资，会否推升物价，杨金龙指出，军公教调薪和基本工资调升相比影响较小，因为基本工资调涨涉及中小企业、商家的工资成本，可能转嫁至价格，军公教调薪则相对单纯。

他判断，台湾不会出现“通膨螺旋”的情况，“通膨这个议题慢慢缓和下来了”。

目前全球主要经济体央行的货币政策基调从紧缩转为宽松，但台湾央行今年3月升息半码，6月维持利率不变，维持紧缩基调。