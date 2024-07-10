台军车装大陆制行车记录器 台国防部：已下架800台

对于国民党立委徐巧芯早前爆料，许多台湾军方将领座车所装置的行车记录器都是中国大陆制，台湾国防部星期三承认此事，并称已经清查下架约800台行车记录器。

综合《联合报》、风传媒、Nownews今日新闻报道，台湾国防部长顾立雄星期三（7月10日）率国防部所属关员赴立法院报告，并备质询。

徐巧芯星期三质询时说，公务机关使用的软体、硬体都禁止使用大陆制产品，不过最近包括行车记录器、逆变器、路由器等，很多都是用大陆制。徐巧芯也秀出一张行车记录器上贴有资讯管制标签，并称在网购平台淘宝上面买一台一模一样的产品，才310元（新台币，下同，12.83新元），而台军通常采购行车记录器约为2000元，质疑台军是不是被厂商坑。

陆军后勤指挥部参谋长刘青勋回应，上星期五（7月5日）依据国防部清查，这具行车记录器不是在列管内，所以近期是针对2021年的购案做清查。

国防部通次室次长卢建中说，目前已经下架约800多部行车记录器，其余包括内建式行车记录器在内，还在清查中。

另一方面，徐巧芯也质疑，2021年得标陆军后勤指挥部行车记录器标案的厂商，在同年4月被列为公共采购黑名单的拒绝往来对象，但却在同一天和陆勤部签约下订。

顾立雄回应，现行标案应该一律禁止大陆制品，面对徐巧芯的要求，顾立雄承诺要全面清查相关个案以及究竟何时修改采购规定；陆军参谋长陈建义则回应会在两周内完成全部清查。