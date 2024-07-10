基辅儿童医院遇袭 台外交部捐20万美元助采购物资

俄罗斯星期一（7月8日）向乌克兰全境发起新一轮大规模空袭，其中一枚导弹击中乌克兰首都基辅的一家儿童医院。台湾外交部对此予以强烈谴责，同时宣布向遇袭医院捐款20万美元（27万新元），协助该院采购紧急医疗物资。

俄罗斯星期一向乌克兰全境多地发射多枚导弹，其中一枚击中位于基辅的奥赫马特迪特儿童医院，引发大爆炸，造成两人死亡、10多人受伤。此次大规模袭击共造成至少41人死亡，逾170人受伤。

台湾外交部星期二（9日）在官网发布新闻稿称，此次空袭造成奥赫马特迪特儿童医院多处损毁，数十名无辜儿童与民众死伤。“外交部对于俄罗斯攻击医院、残害儿童的暴行，予以强烈谴责。”

台外交部说，2022年2月俄乌战争爆发后，台湾民间第一时间发挥人饥己饥、人溺己溺的人道精神，捐款总计超过9亿元（新台币，3726万新元）援助乌克兰，其中100万美元用以援助奥马迪特儿童医院，采购医疗设备，补充医疗能量。

台外交部称，对于医院此次遭受的攻击，外交部已请驻波兰代表处向该院院长表达慰问之意，同时宣布捐助20万美元，提供该院采购所需医疗物资，并将持续提供必要协助。

台外交部说，台湾发挥国际人道精神，向受到波及的医院、病童及家属伸出援手，协助守护乌克兰人民的基本尊严与人道待遇。

台外交部也呼吁俄罗斯尊重乌克兰的主权独立及领土完整，尽速终止侵略，恢复和平。台湾将持续善尽国际社会良善成员之责任，与理念相近国家合作，捍卫民主、自由、法治与人权的普世价值。